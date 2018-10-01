В Хабаровске осудили вербовавшего военнослужащих в ДАИШ мужчину

В Хабаровске суд приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы 23-летнего мужчину, вербовавшего служащих Хабаровского военного гарнизона в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).

Как рассказали ТАСС в УФСБ РФ по Восточному военному округу, несколько лет назад молодой человек проходил специальное теологическое обучение.

"Вернувшись в Хабаровск он стал привлекать к своим идеологическим взглядам военнослужащих. А через некоторое время подготовил одного из них к отправке в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды террористической организации", - отмечают в пресс-службе УФСБ РФ по ВВО.

Правоохранители задержали мужчину в Москве и этапировали в Хабаровск. У него дома нашли портативные средства радиосвязи и религиозную литературу, в том числе экстремистскую.

Свою вину осужденный признал.