Новости

Во Владивосток впервые прибыл корабль ВМС Республики Филиппины 08:15
В Кузбассе возбудили дело о гибели на пожаре троих детей 08:15
Повышена пошлина на экспорт нефти 07:47
В Южно-Сахалинске временно закрыли отравившее людей шаурмой кафе 07:45
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива ночью 07:18
В Хабаровске осудили вербовавшего военнослужащих в ДАИШ мужчину 07:13
Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии 07:02
Конвертопланы США впервые разместили на базе в пригороде Токио 06:54
Свыше 1200 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии 06:33
Пользователей Сети заинтересовала задача для китайских школьников 06:07
Скончался фигурант дела о крушении траулера "Дальний Восток" 05:53
Три ребенка погибли на пожаре в Кемеровской области 05:49
Видео: В США флейтист устроил концерт для енотов 05:27
В Приморье сняли приблизившуюся к земле комету "в профиль" 04:58
Человек заразился птичьим гриппом H5N6 на юге КНР 04:55
Спасатели ликвидировали крупный пожар в Иркутске 04:53
На Камчатке с промыслового судна изъяли 2,5 тонны красной икры 04:50
Компании Калифорнии обязали принимать женщин в советы директоров 04:39
В Хабаровске пять человек пострадали в ДТП с участием трех автобусов 04:17
Полицейский был ранен во время перестрелки с грабителями в Киеве 04:11
Испытания электромагнитного оружия начались на полигонах России 04:05
Новейший артиллерийский комплекс "Набросок" будет создан в России 03:35
Три человека пропали без вести во время урагана "Ксенофон" в Греции 03:05
Спасатели обнаружили почти 700 мигрантов у берегов Испании 02:43
Индонезийский диспетчер погиб ради спасения самолета с пассажирами 02:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Выпускникам станет сложнее получить золотую медаль
Выпускникам станет сложнее получить золотую медаль
10 главных книг осени
10 главных книг осени
01.10.2018 07:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске осудили вербовавшего военнослужащих в ДАИШ мужчину

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске суд приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы 23-летнего мужчину, вербовавшего служащих Хабаровского военного гарнизона в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ).

В Хабаровске осужден вербовщик ДАИШ из Таджикистана

Как рассказали ТАСС в УФСБ РФ по Восточному военному округу, несколько лет назад молодой человек проходил специальное теологическое обучение.

"Вернувшись в Хабаровск он стал привлекать к своим идеологическим взглядам военнослужащих. А через некоторое время подготовил одного из них к отправке в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды террористической организации", - отмечают в пресс-службе УФСБ РФ по ВВО.

Правоохранители задержали мужчину в Москве и этапировали в Хабаровск. У него дома нашли портативные средства радиосвязи и религиозную литературу, в том числе экстремистскую.

Свою вину осужденный признал.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Вербовка в террористические организации ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии
Испытания электромагнитного оружия начались на полигонах России
СМИ опубликовали видео последних секунд жизни Захарченко
Захарова иронично прокомментировала новость о "ребрендинге" Солсбери
Минздрав объяснил рост смертности младенцев особенностями статистики