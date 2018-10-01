В Хабаровске пять человек пострадали в ДТП с участием трех автобусов

В Хабаровске в районе улицы Краснореченской столкнулись три пассажирских автобуса. Пять человек получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницу.

"Двигаясь по Краснореченской со стороны улицы Узловой к улице Индустриальной, водитель автобуса маршрута №85 не убедился в безопасности маневра, перестраиваясь в средний ряд с полосы для общественного транспорта", - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина врезался в автобусы маршрутов №25 и №10. Последний в это время стоял на остановке, оттуда выходили пассажиры.

В результате происшествия пострадали кондуктор "десятки" и четыре человека, находившихся в 85-й маршрутке, в том числе две 16-летние девушки.