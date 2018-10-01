В Петербурге яхтсмен отдал 295 тысяч рублей за речную прогулку

В Кронштадтский районный суд направлено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника "Администрации Волго-Балт". Его обвиняют в получении 295 тысяч рублей с владельца яхты.

Как сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, деньги были заплачены в прошлом году за разрешение пройти на яхте через гидросооружения после окончания навигации.

По версии следствия, незаконное вознаграждение получил заместитель начальника службы регулирования движения ФБУ "Администрация Волго-Балт".

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судить его будут за получение взятки в крупном размере.

Пропуск транзитного флота на гидросооружениях обычно прекращается в конце ноября. После этого шлюзы переводят на зимний режим работы. Это обусловлено требованиями безопасности.