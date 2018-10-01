Задержан подозреваемый в убийстве таксиста на трассе "Дон"

Полицейским из Ростовской области удалось задержать в Красноярском крае мужчину, который подозревается в убийстве таксиста на трассе М-4 "Дон". Задержанным оказался 46-летний житель Московской области.

- Преступление произошло 22 сентября на территории Красносулинского района. В ходе следствия установлено, что подозреваемый, находясь в Воронеже, по телефону вызвал такси для поездки в Ростовскую область. В пути между ним и водителем завязалась драка, и пассажир зарезал таксиста, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России.

Выбросив тело на обочину дороги, подозреваемый уехал на машине потерпевшего с места преступления. Тело убитого было обнаружено другими автомобилистами, и вскоре была установлена личность погибшего. Им оказался жителем Воронежской области.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.