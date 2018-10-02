В Хабаровске из горящей квартиры спасли ребенка

Во вторник утром в доме по улице Кабельной в Хабаровске произошел пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в одной из квартир пятиэтажки загорелся бойлер.

В помещении в это время находился один 14-летний подросток. Пожарные эвакуировали его на улицу.

"С диагнозом "легкое отравление угарным газом" мальчик был доставлен в городскую клиническую больницу № 10 для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении спасателей.

Уже через восемь минут огонь потушили. Площадь возгорания составила около 2,5 квадратных метров, пострадали домашние вещи.

Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 30 человек и три единицы техники.