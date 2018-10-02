В Удмуртии пенсионерка оставила в камере хранения магазина 350 тысяч

В удмуртском городе Воткинске 79-летняя пенсионерка оставила в камере хранения одного из супермаркетов 352 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

После этого пакет с деньгами похитила другая местная жительница. Сама потерпевшая объяснила, что получает пенсию в 13 тысяч рублей, украденные деньги копила несколько лет на покупку садового участка, а носила их с собой, потому что "никому не доверяла".

По факту происшествия уголовное дело возбудили по пункту "в" части 3 статьи 158 УК России ("Кража, совершенная в крупном размере"). За совершенное преступление горожанке грозит до шести лет тюрьмы.