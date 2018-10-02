Красноярский военнослужащий осужден за призывы к терроризму

Дальневосточный окружной военный суд признал виновным солдата проходившего службу в воинской части города Канска Красноярского края за призывы к террористической деятельности.

Как сообщает УФСБ по Красноярскому краю, осужденный Хусан Мамирджанов. Ему инкриминировалась ч. 1 ст. 205.2 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.

- Установлено, что с 2014 года указанный гражданин, проходя военную службу по призыву, размещал на своей персональной странице в одной из социальных сетей призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе, фотографии боевиков и комментарии к ним, а также изъявлял желание самому убыть в Сирийскую Арабскую республику для участия в вооруженных конфликтах на стороне боевиков, - рассказали в УФСБ по региону.

Мамирджанов был задержан в 2016 году. Дальневосточный окружной военный суд счел собранные следствие доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении.