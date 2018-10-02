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02.10.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье женщина заказала убийство соседей из-за ремонта

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае женщина решила заказать убийства своих соседей, но была арестована.

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История с заказным убийством произошла в начале сентября этого года. По информации следствия, 53-летняя жительница Буденновска повздорила с соседями. Причиной ссоры стал ремонт, который они устроили. Супруги начали сверлить стену, что не понравилось подозреваемой. Она начала искать исполнителя, который бы взялся за двойное убийство.

Об этих поисках узнали сотрудники полиции. Тогда оперуполномоченный представился киллером и "взял заказ". Позже он сообщил женщине, что исполнил преступление и представил "доказательства".

- За убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тысяч рублей. Полицейский, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, сообщил заказчице об исполнении убийства соседей, предоставив в подтверждение своих слов инсценированные фотографии, после чего женщина передала сотруднику полиции обещанную сумму денег, - рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

Подозреваемую задержали. На нее возбудили уголовное дело за покушение на подстрекательство на заказное убийство. В суд направленно ходатайство о заключении ее под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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