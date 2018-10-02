Близ Сочи при задержании береговой охраной затонул катер

В акватории Сочи во время задержания береговой охраной неопознанного катера, судно-нарушитель затонуло. Его капитан арестован на десять суток по статье о "неповиновении законному требованию пограничников, связанных с охраной госграницы".

Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, катер без уведомления соответствующих структур покинул порт Геленджика и направлялся в Сочи, нарушив правила пограничного режима. В какой-то момент судно развило скорость в пределах 24 морских узлов (порядка 45 километров в час). В итоге на задержание нарушителей был направлен сторожевой катер.

Во время процедуры конвоирования по неустановленной пока причине плавсредство стало тонуть. Правоохранители сразу же организовали спасательную операцию, из воды достали всех находившихся на борту людей - владельца и капитана катера.