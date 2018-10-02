Миллионные долги челябинки оплатил зарубежный работодатель

Жительница Челябинска в один день избавилась от долгов на общую сумму в 1,6 миллиона рублей, чтобы иметь возможность выехать за границу. Деньги за нее перечислил зарубежный работодатель, заинтересованный в приезде ценного специалиста, сообщили во вторник в УФССП региона.

- Несмотря на арест счетов, запрет на регистрационные действия с квартирой в таунхаусе, и личные иномарки Infiniti 2014 года и Mazda 5 2011 года молодая женщина не спешила расставаться с долгами, которые накопила по кредитам и коммунальным платежам, - сообщила представитель УФССП Ольга Шебанова. - Как установили судебные приставы, она практически круглый год проживала в Сочи, где у ее отца имеется ресторанный бизнес и на родину приезжала крайне редко. Однако неожиданно сама явилась в отдел судебных приставов с просьбой снять запрет на выезд за границу, где по словам девушки, ее уже ждал работодатель.

Как следовало из объяснений должницы, она получила очень выгодное предложение по трудоустройству, но должна немедленно выехать из страны, а работодатель готов взять на себя решение всех долговых вопросов своей будущей сотрудницы.

Судебные приставы выдали девушке пачку квитанций по всем исполнительным производствам, не забыв в том числе и о взыскании исполнительского сбора в размере 67 тысяч рублей. Оплата по ним была произведена в то же день. После чего все производства в отношении должницы были окончены исполнением, а ограничительные санкции сняты, отметили в УФССП региона.