В Челябинске завели 22 дела на виновников мусорного ЧС

В отношении управляющих компаний и перевозчиков, допустивших скопление мусора на контейнерных площадках в Челябинске, возбуждены 22 административных дела. Об этом сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Органами прокуратуры продолжаются проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в Челябинске, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - По всем выявленным фактам нарушений принят весь спектр мер прокурорского реагирования. В частности в отношении управляющих компаний и организаций, осуществляющих перевозку ТКО возбуждено 22 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями о "Несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления" и о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Кроме того, по поручению прокурора региона Виталия Лопина проверен ход расследования уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "Горэкоцентр", заподозренных в халатности.

В связи с напряженной ситуацией в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Челябинск направлен десант Генпрокуратуры РФ. Ему поручено тщательно проанализировать сложившуюся обстановку и во взаимодействии с облпрокуратурой принять дополнительные меры по обеспечению восстановления режима законности в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Режим ЧС, объявленный властями в связи с мусорным коллапсом, продлен до наведения полного порядка в городе, отметили в мэрии.