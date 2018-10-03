Под Тулой при обрушении подъемного крана погиб человек

В Тульской области в результате обрушения подъемного крана погиб рабочий, еще трое человек получили травмы.

На месте происшествия работают следователи,кримминалисты,а также специалисты Ростехнадзора и гострудинспекции, сообщили в региональном управлении СК России.

ЧП произошло утром на одном из предприятий в городе Суворов. Рабочие демонтировали козловый подъемный кран, разрезая его газосваркой. В ходе демонтажа кран упал, вместе с рабочими. В результате один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

Следователями осмотрели место происшествия. На предприятии производится изъятие технической и иной необходимой для следствия документации, назначены судебно-медицинские экспертизы