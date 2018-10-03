Новости

Петрозаводский суд арестовал по подозрению в педофилии директора музея 19:03
Под Тулой при обрушении подъемного крана погиб человек 19:02
Путин предложил Беглову должность врио главы Петербурга 18:55
Самая дорогая бутылка виски ушла с молотка в Великобритании 18:44
В Ленобласти жестоко убили 21-летнего парня 18:41
Минфин готов не занимать через ОФЗ до конца года 18:38
Пробки в Москве достигли 9 баллов 18:37
Зарплата учителей в Подмосковье превысила 52 тысячи рублей 18:34
В США бывшего матроса ВМС заподозрили в отправке яда в Белый дом 18:32
В Москве задержан водитель Mercedes, грозивший взрывом у Кремля 18:27
В списке богатейших американцев сменился лидер 18:25
Германия откроет рынок для квалифицированных специалистов из третьих стран 18:25
Мэр Ярославля вернулся в Подмосковье 18:12
Индекс МосБиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов 18:09
Туриста осудили за дебош в императорских покоях в Петербурге 18:09
Фонд национального благосостояния сократился на три процента 17:59
Автомобили "Волк" пройдут ходовые и климатические испытания 17:55
Россельхознадзор решил приостановить работу "Петелинской птицефабрики" 17:35
Эксперты: К концу 2020 года США ждет рецессия 17:33
Ученые из США доказали, что добро побеждает зло 17:33
Ахиллесова пята: крушение дрона в США выявило критическую уязвимость 17:32
В Ленобласти педофил заманил ребенка в квартиру арбузом 17:31
Toyota Camry вернулась в Европу спустя 14 лет 17:28
Президент назначил начальника воронежской полиции 17:27
Путин назвал Трампа виновником роста мировых цен на нефть 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Как изменятся коэффициенты ОСАГО
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
Верховный суд разъяснил правила компенсации за незаконное уголовное дело
03.10.2018 19:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой при обрушении подъемного крана погиб человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области в результате обрушения подъемного крана погиб рабочий, еще трое человек получили травмы.

Упавший кран на МКАД отодвинули к обочине

На месте происшествия работают следователи,кримминалисты,а также специалисты Ростехнадзора и гострудинспекции, сообщили в региональном управлении СК России.

ЧП произошло утром на одном из предприятий в городе Суворов. Рабочие демонтировали козловый подъемный кран, разрезая его газосваркой. В ходе демонтажа кран упал, вместе с рабочими. В результате один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

Следователями осмотрели место происшествия. На предприятии производится изъятие технической и иной необходимой для следствия документации, назначены судебно-медицинские экспертизы

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нобелевский комитет объявил лауреатов 2018 года по химии
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем родины
Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии
Минобороны опубликовало видео доставки С-300 в Сирию
Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"