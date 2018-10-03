Пилот упавшего в Якутии вертолета доставлен в райцентр

Пилота вертолета Robinson, который совершил жесткую посадку на севере Якутии, эвакуировали в село Хонуу, откуда затем отвезут в больницу. Об этом РИА Новости сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Момского района.

Вертолет, принадлежащий частному лицу, аварийно сел в горном ущелье республики 29 сентября. Воздушное судно летело из Среднеколымска в Якутск. После падения пилот смог связаться со спасателями по спутниковому телефону и сообщил координаты своего местонахождения.

Поиски мужчины затруднялись плохими метеоусловиями, однако сегодня утром пропавшего удалось обнаружить и доставить в райцентр.