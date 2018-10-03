Приморский мотоциклист остановился на дороге и погиб

В районе 60 километра трассы "Дальнереченск - Рощино - Восток" 45-летний водитель Mitsubishi Canter сбил стоящий на проезжей части мотоцикл ИЖ Ю5 и ремонтировавшего его 49-летнего мужчину. Последний скончался от полученных травм.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заявляют в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что с начала года участились случаи наездов на стоящие транспортные средства. В результате 79 подобных ДТП травмированы люди, семь человек спаси не удалось.