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03.10.2018 06:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморский мотоциклист остановился на дороге и погиб

Текст: Дина Непомнящая

В районе 60 километра трассы "Дальнереченск - Рощино - Восток" 45-летний водитель Mitsubishi Canter сбил стоящий на проезжей части мотоцикл ИЖ Ю5 и ремонтировавшего его 49-летнего мужчину. Последний скончался от полученных травм.

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"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заявляют в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что с начала года участились случаи наездов на стоящие транспортные средства. В результате 79 подобных ДТП травмированы люди, семь человек спаси не удалось.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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