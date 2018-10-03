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03.10.2018 03:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске на пешеходном переходе сбили трех школьниц

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровске автоледи 1972 года рождения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Малиновского трех девочек восьми, девяти и десяти лет.

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"Двое детей 2010 и 2008 годов рождения госпитализированы в лечебное учреждение, школьницу 2009 года рождения отпустили домой. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Виновница аварии была трезва. Водительские документы у нее в порядке. Женщина с девятилетним стажем вождения уверяет, что причиной ДТП стал ослепивший ее фарами встречный автомобиль.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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