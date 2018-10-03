В Хабаровске на пешеходном переходе сбили трех школьниц

В Хабаровске автоледи 1972 года рождения сбила на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Малиновского трех девочек восьми, девяти и десяти лет.

"Двое детей 2010 и 2008 годов рождения госпитализированы в лечебное учреждение, школьницу 2009 года рождения отпустили домой. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Виновница аварии была трезва. Водительские документы у нее в порядке. Женщина с девятилетним стажем вождения уверяет, что причиной ДТП стал ослепивший ее фарами встречный автомобиль.