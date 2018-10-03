СК начал проверку после смерти 92-летней пермячки с опухолью

В Пермском крае идет доследственная проверка по факту неоказания медицинской помощи 92-летней жительнице Кизела Зои Красносельских.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю.

- Проверка началась сразу, как только был обнародован факт отказа медиков принять на лечение пожилую женщину, - подчеркнула старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова. - Процедура выяснения всех обстоятельств продлится месяц, после чего будут сделаны соответствующие выводы.

Напомним, что пациентка, все-таки госпитализированная в городскую больницу № 4, скончалась 1 октября, не дождавшись операции по удалению обширной опухоли на лице. В больнице медики остановили открывшееся у женщины кровотечение и констатировали, что опухоль оказалась злокачественной.

Причиной смерти признано общее состояние организма и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний.

Параллельно краевой минздрав начал собственную служебную проверку.