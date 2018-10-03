В Приангарье осудили мужчину, убившего сына за непослушание

В Иркутской области вынесен приговор 28-летнему гражданину, который до смерти избил четырехлетнего сына. Осужденный получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

"Поводом для избиения послужило непослушание", - заявили в СК.

Помимо ударов руками, мужчина бил ребенка ремнем и дверным наличником по разным частям тела. Отмечается, что в семье еще пятеро несовершеннолетних детей. В момент преступления и они, и мать находились дома и пытались вмешаться. Однако глава семейства не обратил на них внимания.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза не нашла у мужчины никаких отклонений.