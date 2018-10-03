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03.10.2018 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце арестовали банду, куда входили два сотрудника полиции

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Череповце суд принял решение об аресте членов преступной группы, которая готовила нападение на ювелирный магазин. В банду входили действующий и бывший сотрудники полиции, сообщили в Следственном комитете Вологодской области.

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- Среди задержанных оказался действующий сотрудник полиции 1982 года рождения, а также уволившийся в 2016 году его коллега 1987 года рождения. Оба являлись оперативными сотрудниками УМВД России по Череповцу и имели реальную возможность повлиять на раскрытие ранее совершенных хищений, обстоятельства которых сейчас устанавливаются следствием, - отметили в сообщении ведомства.

По версии следствия, члены группы приехали к ювелирному салону на проспекте Победы в Череповце, на который собирались напасть, в 17.30 на двух машинах. Но оперативники не стали рисковать и сразу же задержали грабителей. Как потом оказалось, банда вела наблюдение за магазином больше месяца, изучала режим работы охранников. Кстати, охранника собирались нейтрализовать монтировкой. Все вещественные доказательства - накладные усы, бороды, маски, перчатки, рации изъяли из машин.

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Следователи полагают, что это не первое преступление группы. Банда грабила магазины, банкоматы и ломбарды не только в Череповце, но и в других городах Вологодской области. По предварительным данным, в деле будут фигурировать около 30 эпизодов. Расследованием займутся следователи отдела особо важных дел.

В УМВД по региону заявили, что назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины, действующий сотрудник полиции будет привлечен к установленной законом ответственности, уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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