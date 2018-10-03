В Ленинградской области нашли пропавшую 12-летнюю жительницу Сочи

В Ленинградской области нашли пропавшую десять дней назад 12-летнюю сочинку. Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, девочка здорова.

Как выяснилось, заявление о пропаже школьницы в правоохранительные органы подала ее мать. Произошло это 28 сентября, на тот момент ребенок не выходил на связь уже пять дней. Ранее юная сочинка уже уходила из дома, но ее всегда находили.

В итоге по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Отыскать же беглянку удалось в Ленинградской области, сейчас туда направлены оперативники, которым предстоит привезти девочку домой. Разумеется, в Сочи состоится и ее встреча со следователем.