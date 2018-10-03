В Ростовской области столкнулись сухогруз и танкер

В Ростовской области на реке Дон недалеко от станицы Багаевской произошло столкновение двух судов - сухогруза и танкера.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива нефтепродуктов зафикисровано не было, сообщает Интерфакс со ссылкой на Южный региональный центр МЧС РФ.

Для проверки на место столкновения судов направлена специальная комиссия и буксир. Соответствующим службам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. К проверке также подключились следователи.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на судовой ход по Дону.