На Урале организована проверка по факту падения ребенка из окна школы

В Магнитогорске организована доследственная проверка по факту падения 12-летнего ученика из окна школы. Ребенка обнаружили на земле с черепно-мозговой травмой, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Сегодня днем около одной из школ Орджоникидзевского района Магнитогорска был обнаружен 12-летний школьник с травмами, характерными для падения с высоты, - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Владимир Шишков. - Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По сообщениям очевидцев происшествия, ученик выпрыгнул из окна третьего этажа, испугавшись наказания за курение в школе. Якобы незадолго до инцидента он был замечен с электронной сигаретой. Отпросившись у учителей в туалет, он выпрыгнул в окно, решив не дожидаться вызова родителей. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Однако, возможно, это не единственное повреждение.

Теперь следователям предстоит установить причины рискованного поступка. А заодно дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на занятиях, отметили в СК региона.