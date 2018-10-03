Житель Югры задержан по подозрению в насилии над юношами

19-летний житель Ханты-Мансийска задержан по подозрению в надругательстве над юношами, которые забрались в чужой гараж.

Видеозапись с издевательствами над молодыми людьми была первого октября выложена в Сеть (сейчас следователи ищут тех, кто ее опубликовал). Ролик послужил поводом для расследования по статье насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).

Согласно размещенной в интернете информации, двое парней проникли в чужой гараж. Его владелец с друзьями решили "наказать" посягнувших на чужую собственность. Видимо кто-то из присутствующих снял процесс "наказания" на мобильный.

"Установлены личности всех, кто находился в тот день в гараже. Допрошены пострадавшие, двое очевидцев, подозреваемый. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу", - сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры.

Остальных причастных к совершению преступления разыскивают. Видеозапись с издевательствами будет заблокирована и изъята из публичного доступа.