Ударивший сотрудника метро москвич пойдет под суд

В Москве задержали мужчину на самокате, ударившего работника метро. Злоумышленник предстанет перед судом.

"Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в нанесении побоев сотруднику метрополитена", - приводит РИА Новости сообщение столичной полиции.

В среду утром молодой человек проехал на самокате до досмотровой зоны в вестибюле станции метро "Кунцевская". Сотрудник службы безопасности подземки сделал ему замечание. Пассажир вступил в словесную перепалку, в ходе которой ударил оппонента рукой по лицу.

По данным полицейских, подозреваемым является ранее судимый житель Москвы. Уголовное дело о побоях направлено в суд.