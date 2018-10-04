В салоне красоты Аделины Сотниковой распылили газ из баллончика

ЧП произошло в Москве в салоне красоты, который принадлежит олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой. Неизвестный распылил здесь газ из баллончика и похитил косметику.

"По предварительной информации, неизвестный зашел в салон красоты на улице Пресненский Вал, распылил газ из газового баллончика, после чего похитил несколько предметов косметической продукции", - передает РИА Новости слова сотрудника пресс-службы столичного главка МВД.

Источник в полиции отметил, что заведение принадлежит известной спортсменке Сотниковой. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в совершении этого преступления.