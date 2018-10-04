На Камчатке за сутки зарегистрированы три землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло Усть-Камчатском районе Камчатского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Оно зарегистрировано сегодня утром в 9.55 по местному времени (0:55 мск). Эпицентр находился на суше в 70 километрах севернее райцентра Усть-Камчатск. Четырьмя часами ранее там же произошло сейсмособытие магнитудой 5,3. А накануне, вечером в среду было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 в акватории Авачинского залива в 53 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

Жители населенных пунктах региона землетрясений не ощутили.