В Якутии застрелили сотрудника МЧС

Следственные органы СК РФ по Якутии проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в селе Абага Амгинского района.

Убитого обнаружили в четверг днем во дворе одного из частных домов, сообщает республиканское следственное управление.

На вызов выехали оперативники, которые осмотрели место происшествия. Рядом с погибшим обнаружили карабин "Сайга МК", из которого, предположительно, и стрелял нападавший.

Как уточнила ТАСС представитель СК Надежда Дворецкая, жертвой оказался 42-летний сотрудник МЧС.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.