В Башкирии попытались украсть трубопровод за 56 миллионов рублей

Прокуратура Аургазинского района стала инициатором уголовного дела по факту попытки похитить трубопровод стоимостью около 56 миллионов рублей.

По данным прокуратуры республики, директор уже ликвидированной фирмы ООО "Башстроймаш" обратился к главе Аургазинского района. В своем заявлении он просил предоставить ему в аренду земельные участки для демонтажа бездействующего дистиллепровода ОАО "Сода". Мужчина приложил к своему обращению договор на выполнение этих работ, который как выяснили надзорные органы, оказался поддельным.

- Подписи в документах не принадлежали сотрудникам ОАО "Сода", а правопреемник компании - АО "БСК" - подтвердило, что указанный трубопровод не находился в его ведении. Его фактическим владельцем было ПАО АНК "Башнефть", - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Демонтаж этих труб принес бы ущерб нефтяному предприятию на сумму около 56 миллионов рублей.

Прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".