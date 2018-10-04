В Башкирии попытались украсть трубопровод за 56 миллионов рублей

Новости

Ударивший сотрудника метро москвич пойдет под суд 13:04
Исследователи описали рацион питания людей, живших 8000 лет назад 13:04
Видео: Микроавтобус с белорусами врезался в грузовой подъемный кран 13:00
На фестиваль комиксов в Москве распродали все билеты 12:51
СК: В убийстве жителя Ленобласти участвовала 12-летняя девочка 12:50
Созданный на Урале робот проверит ЛЭП в Индии и Африке 12:45
Госдума назвала "сотрясанием воздуха" требование Киева отдать вагоны 12:44
На месте крушения вертолета под Костромой нашли четвертую жертву 12:44
В Японии можно будет расплачиваться с помощью лица 12:40
Ученые рассказали о влиянии на здоровье небольших доз алкоголя 12:38
Гомель планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн 12:30
Kia озвучила модели-бестселлеры 12:30
Письмо Генриха VI поведало о неизвестном первооткрывателе Америки 12:28
Баллистическую ракету "Сармат" запустили дважды 12:26
Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегове 12:21
Вышел ураганный финальный трейлер "Робина Гуда" от Леонардо Ди Каприо 12:08
МИД РФ: Арестованная в США Бутина является политзаключенной 12:06
В Крыму не восприняли всерьез слова Украины о бое в Керченском проливе 12:05
Парламент Чечни утвердил соглашение о границе с Ингушетией 12:03
Захарова потребовала освободить Вышинского без всяких условий 12:02
Чем покоряет гостей в Сибири белорусская Тургеневка 12:00
Трейлер: кот Салем злобно шипит в трейлере новой версии "Сабрины" 11:59
Путин поручил продумать налоговый вычет за санатории 11:55
Фото: Анна Хилькевич простилась с "Универом" 11:50
Видеотрансляция: прощание с Романом Карцевым началось в Москве 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выглядит новейший "Град": эксклюзивные фото
Как выглядит новейший "Град": эксклюзивные фото
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
04.10.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии попытались украсть трубопровод за 56 миллионов рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Прокуратура Аургазинского района стала инициатором уголовного дела по факту попытки похитить трубопровод стоимостью около 56 миллионов рублей.

В Башкирии у ветерана украли три миллиона рублей

По данным прокуратуры республики, директор уже ликвидированной фирмы ООО "Башстроймаш" обратился к главе Аургазинского района. В своем заявлении он просил предоставить ему в аренду земельные участки для демонтажа бездействующего дистиллепровода ОАО "Сода". Мужчина приложил к своему обращению договор на выполнение этих работ, который как выяснили надзорные органы, оказался поддельным.

- Подписи в документах не принадлежали сотрудникам ОАО "Сода", а правопреемник компании -  АО "БСК" - подтвердило, что указанный трубопровод не находился в его ведении. Его фактическим владельцем было  ПАО АНК "Башнефть", - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Демонтаж этих труб принес бы ущерб нефтяному предприятию на сумму около 56 миллионов рублей.

Прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Арестованная в США Бутина является политзаключенной
Появилось видео с места падения вертолета под Костромой
В здании Морского порта в Петербурге произошел взрыв
США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300
Матвиенко: Президентские поправки в УК будут приняты "очень быстро"