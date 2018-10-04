В Кабардино-Балкарии жестоко убили участкового полиции

В селе Астажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии обнаружили тело участкового уполномоченного полиции местного отдела. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики, на теле погибшего нашли огнестрельные и ножевые ранения.

- На месте преступления работает оперативно-следственная группа, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого, - отметили в пресс-службе ведомства.

Параллельно с полицейским расследованием, в Следственном управлении СК по региону решается вопрос о возбуждении уголовного дела.