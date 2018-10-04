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04.10.2018 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженка заплатит полмиллиона рублей за избиение ребенка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жительница Петроградского района Петербурга, которая летом прошлого года ударила ребенка на детской площадке, не смогла добиться оправдательного приговора. Ей предстоит заплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, ранее Петроградский районный суд приговорил даму к году лишения свободы и к полумиллионному штрафу. В колонию она не отправится, поскольку в счет срока ей зачли время, проведенное под домашним арестом. Адвокат подсудимой обжаловал это решение в городском суде.

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Защитник настаивал на оправдательном вердикте, на заседаниях он заявлял, что конфликт между его клиенткой и матерью пострадавшего ребенка был обоюдным.

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор, но при этом срок и штраф остались прежними. Вышестоящая инстанция просто исправила в решении суда техническую ошибку, которая никак не повлияла на вердикт.

Резонансный случай произошел в сентябре прошлого года. 30-летняя жительница Петроградского района вышла выгуливать своего пинчера на детскую площадку во двор дома по улице Дивенской. Женщина, которая находилась на площадке вместе со своим трехлетним сыном, попросила даму выгуливать собаку за пределами детской зоны.

Дама возмутилась и набросилась на ребенка. Мальчика ударили как минимум дважды: ногой и рукой. Свидетелем случившегося стал охранник расположенного вблизи магазина. Он потребовал от женщины прекратить нарушать общественный порядок, но дама распылила ему в лицо содержимое газового баллончика. Досталось и маме пострадавшего ребенка.

Напоследок петербурженка еще раз пнула ребенка и удалилась с площадки.

Данное происшествие вызвало в Петербурге большой резонанс. В отношении владелицы собаки возбудили уголовное дело. Несколько месяцев она провела под домашним арестом, хотя следователи ходатайствовали на том, чтобы дама на период следствия посидела в изоляторе. Женщину в итоге судили за побои и хулиганство.

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