Семья Елены Брянцевой из Петербурга со дня на день может потерять квартиру. Несмотря на то, что у Брянцевых трое детей, суд принял решение об их выселении за долги по валютной ипотеке. Решение проблемы супруги, чиновники и кредиторы ищут уже 10 лет.

Рано радовались

В начале 2000-х годов Брянцевы (фамилия изменена по просьбе героев - "РГ") были абсолютно благополучной и даже весьма обеспеченной семьей. У Елены - собственное рекламное агентство, ее муж Виктор - великолепный специалист по автосигнализациям и менеджер по продажам. Работает в автосалоне с самыми престижными марками автомобилей, получает процент от сделок. Можно жить не от зарплаты до зарплаты, а уверенно смотреть в будущее.

- Подрастал сын, и в 2008 году мы решили купить квартиру. Дом выбрали новый, хороший и квартиру сразу трехкомнатную, площадью почти 100 квадратных метров, - рассказывает Елена корреспонденту "РГ". - Кредит взяли в валюте - около 200 тысяч долларов сроком на 15 лет.

Надежды на счастливое будущее рухнули вместе с курсом рубля во время мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Когда Брянцевы оформляли ипотечный договор, доллар стоил 23,5 рубля. А через полгода - уже 32. Ежемесячный платеж по кредиту сразу вырос в полтора раза.

Наверное, многие сейчас скажут, что такие ипотечники сами виноваты - хотели сэкономить на процентах, а попали в такой переплет. Однако, по словам Елены, банки дважды отказали им в предоставлении рублевого кредита. Да и валютный выдать не должны были - чуть-чуть не хватало у четы Брянцевых совокупного дохода. Но банк пошел навстречу - и как же радовались этому Виктор и Лена. Кто мог знать, чем обернется такое долгожданное новоселье...

Разбились мечты - разбилось сердце

Сначала Брянцевы все-таки справлялись. Продали свою прежнюю однокомнатную квартиру, и вырученной суммы хватило примерно на полтора года обязательных платежей по кредиту. В 2011 году семья выросла - родились дочки-близняшки. Материнский капитал тоже вложили в квартиру - с обязательным выделением долей недвижимого имущества детям. Однако к 2014 году ситуация оказалась близка к критической, и супруги решили продать большую "трешку", купить что-нибудь поменьше, а за счет разницы погасить кредит.

- Сразу выставить квартиру на продажу мы не смогли, - продолжает Елена, - в банке сказали, что мы должны сначала стать неплательщиками. Но в это время произошел второй кризис, доллар вырос до 60 рублей. И продавать квартиру стало ни к чему - денег хватило бы только на погашение долга, а мы - остались бы на улице.

От идеи выставлять проблемную недвижимость на продажу Брянцевы отказались, - но и платить ежемесячные взносы уже были не в состоянии. Пытаясь найти дополнительный доход, Виктор пошел работать в такси. Летом 2016 года семья отправилась в Сочи: папа возил пассажиров, а мама старалась обеспечить детям впрок солнце и фрукты. В сентябре, прямо за рулем, у Виктора произошел инфаркт. Сейчас он - инвалид второй группы.

А ситуация с кредитом тем временем развивалась в соответствии с условиями договора и дошла до суда, который постановил: квартиру передать банку, семью с детьми выселить.

Когда Брянцевы оформляли ипотечный договор, доллар стоил 23,5 рубля. А через полгода - уже 32. Ежемесячный платеж по кредиту вырос в полтора раза

- Поскольку залог имущества представляет собой один из способов обеспечения исполнения обязательства, суд не обязан проверять соблюдение прав проживающих в помещении несовершеннолетних, - пояснила корреспонденту "РГ" адвокат Виктория Данильченко. - Подавляющее большинство заемщиков уверены в том, что суд не позволит просто так "пропасть" средствам материнского капитала, вложенным в ипотечное жилье, а потому откажет банку в обращении взыскания на жилое помещение как на предмет ипотеки в случае неисполнения заемщиками своих обязательств по кредиту. Это ошибочное мнение. Суд, как правило, находит несостоятельными доводы о том, что жилое помещение приобретено с использованием средств материнского капитала и в нем есть доля несовершеннолетних детей.

Старшему сыну Брянцевых Артему сейчас 12 лет, он уже все понимает: семья может оказаться буквально на улице. Елена говорит, от тяжелых мыслей у сына часто болит голова, учиться стал хуже. А младшие только пошли во второй класс, и им невдомек, почему родителей так печалит переезд.

- Это наше единственное жилье, из родственников - только моя мама-блокадница, она живет в "двушке" площадью всего 50 квадратных метров, - рассказывает Елена. - Состояние мужа до сих пор нестабильно, о переезде не может быть речи - это его убьет. Конечно, винить в наших бедах некого - сами понадеялись на свои силы и стабильность курса. Но неужели детям придется расплачиваться за нашу ошибку?

Сейчас квартира находится на балансе у банка, право собственности и регистрацию Брянцевы утратили. Однако "в настоящее время исполнительные действия банком приостановлены до принятия решения, удовлетворяющего интересам обеих сторон", сообщили в финансовой организации.

Смотря как посчитать

Решение для Брянцевых искали всеми возможными способами - и петербургские власти, и финансисты. Пока у истории еще есть шанс на благополучный финал.

- Банку, безусловно, выгоднее урегулировать проблемную ситуацию с клиентом самостоятельно, чем заниматься судебными процедурами. Важно, чтобы заемщик шел на контакт и был готов обсуждать решение, устраивающее обе стороны, - отметили в пресс-службе банка-кредитора. - Мы рекомендуем всем заемщикам обязательно информировать финансовую организацию в случае форс-мажорных ситуаций и поддерживать постоянный контакт с его сотрудниками: для фиксации задолженности по кредиту, обсуждения неначисления или отмены штрафных санкций, реструктуризации платежей. Банк обладает значительным опытом урегулирования задолженности, всегда готов изучить ситуацию и может предложить индивидуальное решение для ее разрешения.

В описанной ситуации поиски выхода пока продолжаются. После того как квартира отошла в пользу банка, Брянцевы смогли встать на учет как многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. По закону они могут получить от города или готовое жилье, или субсидию на его приобретение. Сумма субсидии рассчитывается по формуле: норматив на каждого члена семьи умножается на число членов и на стоимость квадратного метра, которую определяет минстрой России. На четвертый квартал нынешнего года цена определена в размере 71 тысяча 53 рубля. То есть Брянцевы могли бы получить почти 6,4 миллиона рублей. Этих денег почти хватало на выкуп квартиры - банк принял ее на баланс со стоимостью в 7 миллионов рублей. Но в Жилищном комитете сертификат выдали на сумму вполовину меньше.

Дело в том, что в июле нынешнего года были внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга о порядке предоставления социальных выплат на приобретение жилья для многодетных семей. Собственникам или нанимателям жилья размер субсидии по-прежнему рассчитывается с учетом имеющейся площади. Проживающим в коммуналках полагается 80 процентов суммы субсидии. А к таким, как Брянцевы, - не имеющим ничего - применяют коэффициент 0,6. У семьи была договоренность с банком об обратном выкупе квартиры на сумму сертификата, но будет ли она соблюдена? Единственный аргумент - сумма, полученная от города, примерно равна долгу по курсу на дату договора.

Недостающую сумму Елена и Виктор рассчитывают получить по программе АИЖК, но для этого придется снова искать обходные пути. Критериям программы они не соответ-ствуют - квартира больше положенных по закону 85 квадратных метров. Ранее эту норму специально исключили из программы для многодетных семей, а в новой редакции - забыли.

Юридический ликбез

Как подчеркивает Виктория Данильченко, приобретение ипотечного жилья с использованием средств материнского капитала (как в случае их направления на первоначальный взнос по ипотеке, так и на уплату основного долга и процентов по кредиту) не влияет на риск обращения взыскания на ипотечное жилье в случае неисполнения заемщиками обязательств по возврату кредита. Суды исходят из того, что средства материнского капитала использовались не на приобретение квартиры, а на погашение основного долга и процентов по кредитному договору, поэтому доля несовершеннолетних детей не определяется.

Прямая речь

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге:

- После того как произошел обвал курса валют, мы получили множество обращений с одним и тем же вопросом: помочь договориться с кредитной организацией, которая по заявлению самого пострадавшего не предпринимает никаких усилий. Нам, как правило, шли навстречу - в кредитных организациях тоже люди работают. К ситуации Брянцевых мы подключились по их просьбе, и в данном случае такой подход тоже сработал.

Иногда, правда, граждане требуют невозможного - например, чтобы им полностью списали долг. А мы обращаемся к банку с юридически обоснованной позицией, и она находит понимание. Но прогнозировать, как будет развиваться эта ситуация, пока сложно. Дай бог, чтобы у кредитной организации хватило терпения и милосердия, и семья с детьми не осталась на улице.