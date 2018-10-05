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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Парень погиб под колесами поезда на станции метро "Баррикадная"

В Москве на станции метро "Баррикадная" погиб 19-летний парень. Инцидент произошел в десять вечера на участке Таганско-Краснопресненской линии.

Метрополитен прокомментировал "депрессивные" плакаты

Молодой человек оказался на жестком пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира, получившего травмы, несовместимые с жизнью.

"Полицейские опросили всех свидетелей произошедшего, которые подтвердили, что молодой человек сам спрыгнул на рельсы", - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы МВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева. Проводится проверка, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

Происшествия Компании Транспорт Московский метрополитен Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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