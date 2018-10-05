Парень погиб под колесами поезда на станции метро "Баррикадная"

В Москве на станции метро "Баррикадная" погиб 19-летний парень. Инцидент произошел в десять вечера на участке Таганско-Краснопресненской линии.

Молодой человек оказался на жестком пути прямо перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира, получившего травмы, несовместимые с жизнью.

"Полицейские опросили всех свидетелей произошедшего, которые подтвердили, что молодой человек сам спрыгнул на рельсы", - цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы МВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева. Проводится проверка, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.