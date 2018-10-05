Арестован москвич, угрожавший взорвать машину на Васильевском спуске

В Москве арестован местный житель, который два дня назад угрожал взорвать на Красной площади самодельное взрывное устройство, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Он проведет под стражей два месяца.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении подозреваемого Шалая меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 декабря", - передает ТАСС слова пресс-секретаря Таганского суда столицы Юлии Сухининой.

Напомним, что инцидент произошел 3 октября: глава Росгвардии лично уговорил мужчину сдаться полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ).