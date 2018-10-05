Новости

Ученые заподозрили Пентагон в создании биологического оружия 07:22
СМИ: В правительстве решили разрешить торговлю алкоголем на АЗС 07:17
Поезд с тлеющим углем стал причиной пожара в Приамурье 07:08
В Хабаровском крае расчеты С-300 отразили налет условного противника 07:00
Какие автомобили Lada выгоднее покупать 06:32
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Японии 06:28
Пекин обвинил Вашингтон в клевете 05:55
Маск высмеял название биржевого регулятора США после штрафа 05:54
На Камчатке застрелили двух выходивших к людям медведей 05:34
Подразделения ВВО прошли проверку готовности к антитеррору 05:03
Минобороны рассказало о перехвате 21 самолета-разведчика у границ РФ 04:45
Камчатские врачи спасли пожилую туристку 04:12
Трамп снова назвал встречу с Путиным в Хельсинки очень успешной 04:11
Amazon и Apple опровергли данные о китайских микрочипах-шпионах 03:45
В Приморье энергоавария оставила без света более 32 тысяч жителей 03:31
Выступающих против Кавано американцев задержали в Конгрессе США 03:29
"РоссТур" прекратит деятельность из-за долгов 03:09
Эрдоган выведет турецкие войска из Сирии после проведения выборов 02:32
Нурмагомедов ушел с пресс-конференции из-за опоздания Макгрегора 02:24
МИД РФ счел опасным нагнетание США напряженности в отношениях 01:49
Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа 01:47
Россияне стали чаще покупать китайские автомобили 01:06
Парень погиб под колесами поезда на станции метро "Баррикадная" 00:49
Два поезда столкнулись в ЮАР: 150 человек пострадали 00:30
"Ювентус" сделал заявление по обвинению Роналду в изнасиловании 04.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
В поездах вместо полок могут появиться капсулы
05.10.2018 07:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поезд с тлеющим углем стал причиной пожара в Приамурье

Текст: Юлия Гарднер

Товарный поезд с тлеющим углем стал причиной пожара на базе отдыха в районе Белогорья Амурской области. Искры от перевозимого на благовещенскую ТЭЦ топлива перекинулись на сухую траву.

Сообщения в пожарную часть стали поступать от владельцев дачных участков, которые расположены вдоль железнодорожных путей.

Фото: Сергей Мардело/ РГ
Отважная женщина спасла воронежское село от пожара

- Огонь угрожал дачам, их пожарные отбили, но на базе отдыха Благовещенского педагогического университета сгорела одна деревянная постройка, два строения повреждены огнем, - рассказал РИА Новости представитель областного ГУ МЧС Денис Долинин.

Вагоны поставили на запасные пути, уголь в них пролили.

Сейчас дознаватели выясняют, что привело к распространению пламени на базе отдыха. По предварительным данным, причиной стала неподготовленность учреждения к пожароопасному сезону. На его территории не убрали сухую траву, по которой распространился огонь.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"РоссТур" прекратит деятельность из-за долгов
СМИ: В правительстве решили разрешить торговлю алкоголем на АЗС
Amazon и Apple опровергли данные о китайских микрочипах-шпионах
Минобороны рассказало о перехвате 21 самолета-разведчика у границ РФ
Члены экипажа МКС вернулись на Землю‍