Поезд с тлеющим углем стал причиной пожара в Приамурье

Товарный поезд с тлеющим углем стал причиной пожара на базе отдыха в районе Белогорья Амурской области. Искры от перевозимого на благовещенскую ТЭЦ топлива перекинулись на сухую траву.

Сообщения в пожарную часть стали поступать от владельцев дачных участков, которые расположены вдоль железнодорожных путей.

- Огонь угрожал дачам, их пожарные отбили, но на базе отдыха Благовещенского педагогического университета сгорела одна деревянная постройка, два строения повреждены огнем, - рассказал РИА Новости представитель областного ГУ МЧС Денис Долинин.

Вагоны поставили на запасные пути, уголь в них пролили.

Сейчас дознаватели выясняют, что привело к распространению пламени на базе отдыха. По предварительным данным, причиной стала неподготовленность учреждения к пожароопасному сезону. На его территории не убрали сухую траву, по которой распространился огонь.