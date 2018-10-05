Тайфун "Конг-Рей" испортит погоду на юге Сахалина и Курилах в воскресенье. На территорию области он придет с Японского моря через Сангарский пролив.

С собой "Конг-Рей" принесет дожди и сильный ветер, сообщили ТАСС в областном гидрометеоцентре. Затем он сместится на восток, а с противоположной стороны на Сахалин потянутся неглубокие циклоны с осадками.

Напомним, несколько дней назад юг региона оказался во власти тайфуна "Трами". Больше всего досталось селу Малокурильское на Шикотане: здесь шел сильный ливень, а порывы ветра достигали 40 метров в секунду.