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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье энергоавария оставила без света более 32 тысяч жителей

Текст: Ольга Журман

В городе Уссурийске Приморского края более 32 тысяч жителей остались без электроснабжения с вечера четверга. Это произошло из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Четвертого октября в 23:33 (16:33 мск) на ПС 110 кВ "Гранит" (ДЗО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК") отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2 (16 МВА, 110/6 кВ)", - говорится в сообщении.

Фото: depositphotos.com
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В результате без света остались 32 900 бытовых потребителей города Уссурийска. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По информации Минэнерго, мощность отключенных потребителей - 8,7 МВт, температура воздуха на улице 13 градусов.

 

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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