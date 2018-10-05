Жителям Приморья вернули электроснабжение

Электроснабжение восстановили в домах жителей приморского города Уссурийска. Об этом РИА Новости сообщили в городской администрации.

Напомним, вчера вечером авария оставила без света около 32,9 тысячи человек.

"4 октября в 23:33 (16:33 мск) на ПС 110 кВ "Гранит" (ДЗО ПАО "ДЭК" - АО "ДРСК") отключился выключатель 6 кВ трансформатора Т-2", - сообщало Минэнерго.

Причиной ЧС стало повреждение на линии муниципальной сетевой организации Уссурийска.

Аварийно-восстановительные работы в городе продолжаются.