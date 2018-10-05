В Оренбуржье будут судить сектантов, "лечивших" обрядами

Четверо оренбуржцев - членов и руководителей запрещенной секты - предстанут перед судом за причинение вреда здоровью гражданам. В результате "лечения" обрядами один из сторонников секты получил психическое расстройство, а второй потерпевший отказался от медицинской помощи и приема лекарств, что привело к критическому состоянию.

Как сообщил в пятницу СК России, предварительное следствие в отношении четырех фигурантов завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании религиозного объединения и участии в нем. Деятельность секты запрещена на территории ряда субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан - поскольку сопряжена с причинением вреда здоровью граждан ввиду отказа по религиозным мотивам от медицинской помощи.

- По версии следствия, с мая 2016-го по август 2017 года обвиняемые создавали на территории Оренбургской области центры, пропагандировавшие и проповедовавшие вредное вероучение под видом оказания "лечения" от физических болей и психологических расстройств, совершали обряды и проводили публичные семинары, в ходе которых на посетителей оказывалось деструктивное психологическое воздействие, - уточнили в СКР. - В результате у одного из потерпевших развилось психическое расстройство, а второй отказался от медицинской помощи и приема необходимых лекарственных препаратов в пользу "лечения" методикой объединения, что привело к кризисному состоянию.

Обвиняемые не признали свою вину - в ходе следствия они продолжали утверждать, что практикуемые ими методы полезны для здоровья.

Следователи внесли представления в адрес ректора Оренбургского госуниверситета, а также руководителей учреждений, в помещениях которых сектанты дважды в месяц проводили семинары, где присутствовали от 50 до 100 человек. Внесено представление и министру здравоохранения Оренбургской области: информация о деятельности секты распространялась на специализированной медицинской выставке, проходившей под эгидой ведомства.