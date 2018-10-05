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05.10.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми полиция задержала шесть нигериек с поддельными визами

Текст: Алексей Трапезников

Сотрудники полиции задержали в Перми шесть гражданок Нигерии в возрасте от 19 до 23 лет. Их подозревают в оказании интимных услуг за деньги.

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Как пояснили РГ в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю, оперативники установили, что задержанные снимают четырехкомнатную квартиру на улице Василия Каменского. Жилье им сдавал местный житель через риелтерское агентство. При проверке документов выяснилось, что иностранки незаконно проживают на территории России по поддельными визам.

За занятие проституцией на 25-летнюю гражданку Нигерии составили административный протокол по статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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