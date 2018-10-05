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05.10.2018 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье нашли дом престарелых без канализации и санузлов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное в отношении частного дома престарелых "Луч надежды", расположенного в Осинском районе Пермского края.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, в ходе проверки удалось выявить многочисленные нарушения закона. Сотрудники прокуратуры обратили внимание на то, что помещения, в которых находились пожилые люди, в том числе и инвалиды, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. Помимо этого, были выявлены нарушения градостроительного законодательства, отсутствие надлежащей медицинской и психологической помощи постояльцам приюта.

Так, например, в одноэтажных деревянных зданиях приюта отсутствовали санузлы и элементарные бытовые удобства. В некоторых зданиях дома престарелых не имелось канализации, а вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице.

В итоге прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете деятельности организации "Луч надежды". Осинский районный суд Пермского края эти требования удовлетворил в полном объеме.

Также по направленным прокуратурой материалам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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