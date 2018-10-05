В Прикамье нашли дом престарелых без канализации и санузлов

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное в отношении частного дома престарелых "Луч надежды", расположенного в Осинском районе Пермского края.

Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, в ходе проверки удалось выявить многочисленные нарушения закона. Сотрудники прокуратуры обратили внимание на то, что помещения, в которых находились пожилые люди, в том числе и инвалиды, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. Помимо этого, были выявлены нарушения градостроительного законодательства, отсутствие надлежащей медицинской и психологической помощи постояльцам приюта.

Так, например, в одноэтажных деревянных зданиях приюта отсутствовали санузлы и элементарные бытовые удобства. В некоторых зданиях дома престарелых не имелось канализации, а вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице.

В итоге прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием о запрете деятельности организации "Луч надежды". Осинский районный суд Пермского края эти требования удовлетворил в полном объеме.

Также по направленным прокуратурой материалам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).