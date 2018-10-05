В Кузбассе мужчина не выходил два года из дома, скрываясь от полиции

Два года не выходил из арендованной квартиры житель Новокузнецка, скрываясь от правосудия.

Мужчину заподозрили в том, что он повредил чужую машину. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Но вскоре 41-летний фигурант перестал являться в полицию для проведения следственных действий. Пришлось объявить его в розыск.

- Где все это время находился фигурант, оперативникам удалось выяснить накануне. Оказалось, что два года он вел затворнический образ жизни, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Чтобы изменить внешность, мужчина отрастил бороду и длинные волосы. Снял жилье и на улицу из него не выходил: продукты "отшельнику" приносила знакомая.

Во время очередного ее визита в квартиру нагрянули полицейские. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Максимальный срок наказания по инкриминируемой ему статье - два года лишения свободы.