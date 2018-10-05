В Кабардино-Балкарии при пожаре погибли двое детей

В пятницу утром в жилом пятиэтажном доме города Баксан Кабардино-Балкарии произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, в результате ЧП погибли три человека, двое из них дети.

- Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в критических ситуациях МЧС в четыре часа утра. Пожар начался на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина, - отметили в пресс-службе ведомства.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только к шести часам утра, за это время выгорело около ста квадратных метров площади. Жильцов дома эвакуировали, а пострадавших доставили ЦРБ города Баксан и РКБ города Нальчик.