На бывшего вице-губернатора Петербурга завели еще одно дело

В отношении Марата Оганесяна, бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга завели новое уголовное дело. Расследование ведет Следственный комитет России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Оганесяна Дмитрия Попова, бывшего чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в отношении Оганесяна уже было возбуждено дело в связи с хищениями более 50 миллионов рублей при строительстве новой футбольной арены в Петербурге.

По версии следствия, четыре года назад чиновник, занимавший тогда пост вице-губернатора по строительству, обеспечил заключение сделки на поставку видеотабло и выплату аванса. Но табло в итоге так и не поставили, а авансовый платеж исчез.

