В Шахтах во время занятий скончался студент

Следственные органы следственного комитета начали доследственную проверку по факту гибели студента.

По предварительным данным, 4 октября 2018 года 18-летний парень внезапно почувствовал себя плохо прямо во время занятий.

"Он упал и перестал подавать признаки жизни, - сообщается в официальном комментарии следственного управления СКР по Ростовской области. - До приезда врачей скорой медицинской помощи молодой человек скончался".

Сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего и назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.