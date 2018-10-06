На угрожавшего малолетним детям убийством уфимца завели уголовное дело

Уфимец, пытавшийся отомстить обидчикам своего малолетнего сына, стал фигурантом уголовного дела. Преступления, в которых его обвиняют, весьма серьезны: незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Таков итог доследственной проверки, проведенной сотрудниками СКР по Республике Башкортостан.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по РБ, инцидент произошел 16 сентября 2018 года в Уфе, на улице 40 лет Октября. Отец 9-летнего мальчика захотел проучить обидчиков сына - двоих детей 8 и 9 лет.

- По версии следствия, он насильно посадил их в свой автомобиль и вывез к реке Уфе, где угрожал убийством, после чего привез их обратно к дому, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, а следователи выясняют все обстоятельства ЧП, в частности, допрашивают очевидцев.