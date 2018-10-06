На Кубани под колесами поезда погибли двое мужчин

Близ Новороссийска под колесами электровоза погибли отец и сын: 72-летний и 42-летний местные жители. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

- Инцидент произошел несколько часов назад на 776 километре пикета номер три железнодорожных станций Тоннельная - Баканская. По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасности поведения на транспорте. По словам машиниста, увидев двоих мужчин, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако предотвратить ЧП не удалось, - рассказали в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.