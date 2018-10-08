Крупный пожар на рынке в Подмосковье локализован

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковном Реутове.

Информация о дыме и огне на территории крытого рынка по адресу Шоссе Энтузиастов, 19 поступила в МЧС в 2:40 по местному времени. "На место происшествия оперативно прибыли 82 человека и 25 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что горели стройматериалы. Площадь пожара составила почти 600 квадратных метров. В связи с чем в 3:10 был объявлен повышенный, второй ранг пожара. Открытое горение удалось ликвидировать только в 6:40 утра. Никто не пострадал.