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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупный пожар на рынке в Подмосковье локализован

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в подмосковном Реутове.

В Хабаровске пожарные потушили возгорание в торговом центре

Информация о дыме и огне на территории крытого рынка по адресу Шоссе Энтузиастов, 19 поступила в МЧС в 2:40 по местному времени. "На место происшествия оперативно прибыли 82 человека и 25 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что горели стройматериалы. Площадь пожара составила почти 600 квадратных метров. В связи с чем в 3:10 был объявлен повышенный, второй ранг пожара. Открытое горение удалось ликвидировать только в 6:40 утра. Никто не пострадал.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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