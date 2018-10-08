В московском метро пьяный пассажир устроил погром на "Таганской"

Пьяный пассажир устроил дебош на кольцевой станции московского метро "Таганская". Неадекватный мужчина разбил несколько плафонов на эскалаторе, рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Все произошло около полуночи на лестнице, ведущей к платформе. Дежурный полицейский услышал звук бьющегося стекла и заметил, как какой-то мужчина колотит лампы на балюстраде. Буяна немедленно задержали и отвели в комнату полиции.

Нарушителем порядка оказался 33-летний москвич. Его вина подтверждается записями видеокамер. На допросе мужчина рассказал, что слишком сильно напился и не понимал, что делает. Против него возбуждено уголовное дело за вандализм.