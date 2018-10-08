На реке Селемджа в Приамурье перевернулась лодка с рыбаками

Моторная лодка с тремя рыбаками опрокинулась на реке Селемджа в Амурской области. Одного из мужчин до сих пор не удалось найти.

Поиски ведут спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

По имеющейся информации, моторка перевернулась неподалеку от села Козловка. Один из рыбаков смог доплыть до берега, второго в удовлетворительном состоянии обнаружили на следующий день.

"Также вниз по течению в двух-трех километрах от Козловки нашли затопленную моторную лодку. Третьего амурчанина пока обнаружить не удалось", - цитирует РИА Новости сообщение центра.

Шесть человек ведут поиски с берега, спасатели-водолазы обследуют реку.