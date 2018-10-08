Суд по делу арестованного в Пусане судна начнется 17 октября

Суд по делу задержанного в Южной Корее экипажа российского судна "Палладий" (порт приписки - Владивосток) начнется 17 октября.

- Прокуратурой Пусана закончены предсудебные мероприятия и опрос членов экипажа Первое судебное заседание назначено на 17 октября, - сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Напомним, "Палладий", задержали в конце июня за долги по зарплате. В конце августа судно пыталось покинуть порт без оформления документов и было возвращено назад.

На борту корабля находятся 11 моряков, еще четверо - в СИЗО. На судне есть запас продовольствия и воды. Все члены экипажа чувствуют себя хорошо.