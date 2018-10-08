В Пермском крае подросток погиб от освежителя воздуха

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в городе Кудымкаре

Следствие установило, что погибший приобрел в торговой розничной сети баллон освежителя воздуха и вдохнул его содержимое. После этого, пройдя несколько метров, подросток упал на землю и потерял сознание.

Проходящие мимо взрослые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Не приходя в сознание, несовершеннолетний скончался после того, как его доставили в медицинское учреждение, сообщили в СУ СК России по региону.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.